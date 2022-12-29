Над Києвом знищили усі 16 з запущених над столицею російських ракет - КМВА

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«Уточнення від сил ППО - вже 16 ракет знищили над Києвом», - написав Кличко у Телеграм.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що було знищено 16 ракет з 16.

«В повітряному просторі столиці було зафіксовано 16 ракет. Усі 16 знищені. Уламками збитих ракет пошкоджено три приватні будинки та один автомобіль в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському. Відомо про трьох постраждалих. Їх ушпиталили», - сказав Попко, якого цитує КМВА у Телеграм.

Доповнення

У Києві через ракетну атаку ворога є пошкодження у трьох районах, у тому числі промислового підприємства.

Також є 3 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка.