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Над Киевом уничтожили все 16 из запущенных над столицей российских ракет - КГВА

Киев • УНН

 • 263361 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Над Киевом силы ПВО уничтожили 16 российских ракет из 16. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Цитата

«Уточнение от сил ПВО – уже 16 ракет уничтожили над Киевом», – написал Кличко в Телеграм.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что было уничтожено 16 ракет из 16 ракет.

«В воздушном пространстве столицы было зафиксировано 16 ракет. Все 16 уничтожены. Обломками сбитых ракет повреждены три частных дома и один автомобиль в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском. Известно о трех пострадавших. Их госпитализировали», - сказал Попко, цитируемый КМВА в Телеграмм.

Дополнение

В Киеве из-за ракетной атаки врага есть повреждения в трех районах, в том числе промышленного предприятия.

Также есть 3 пострадавших, в том числе 14-летняя девочка.

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