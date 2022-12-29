У Києві через ракетну атаку є пошкодження у трьох районах - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Києві через ракетну атаку ворога є пошкодження у трьох районах, у тому числі промислового підприємства, повідомили в КМВА у Телеграм, пише УНН.
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"Працює ППО! Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі", - повідомили в КМВА.
Деталі
Як вказано, ситуація щодо постраждалих уточнюється.
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.