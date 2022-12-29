Повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну: повідомляється про загрозу ракетного удару
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Україну накрила масштабна повітряна тривога, передає УНН.
Деталі
Тривогу оголошено по всіх регіонах України, у тому числі у Києві.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про активність ворожої авіації та кораблів. За його словами, у повітрі 13 літаків Ту та 2 кораблі у морі.
Згодом Кім попередив, що на Суми летять перші ракети ворога і додав, що "тривога - не випадкова".
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба попередив про загрозу ракетного обстрілу.
"Загроза масованого ракетного удару з використанням стратегічної авіації ворога! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - вказав голова Житомирської ОВА Дмитро Бунечко.
"Не нехтуйте сигналом “Повітряна тривога”! Перебувайте в укриттях! Зберігайте інформаційну тишу! Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", - вказали у ДСНС України.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.