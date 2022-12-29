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Воздушная тревога распространилась на всю Украину: сообщается об угрозе ракетного удара

Воздушная тревога распространилась на всю Украину: сообщается об угрозе ракетного удара

Киев • УНН

 • 529086 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украину накрыла масштабная воздушная тревога, передает УНН.

Детали

Тревога объявлена по всем регионам Украины, в том числе в Киеве.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил об активности вражеской авиации и кораблей. По его словам, в воздухе 13 самолетов Ту и 2 корабля в море.

Впоследствии Ким предупредил, что на Сумы летят первые ракеты врага и добавил, что "тревога – не случайна".

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил об угрозе ракетных обстрелов.

"Угроза массированного ракетного удара с использованием стратегической авиации врага! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - указал глава Житомирской ОВА Дмитрий Бунечко.

"Не пренебрегайте сигналом “Воздушная тревога”! Находитесь в укрытиях! Сохраняйте информационную тишину! Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", - указали в ГСЧС Украины.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Украинские Национальные Новости

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