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В Киеве из-за ракетной атаки есть повреждения в трех районах - КГВА

Киев • УНН

 • 985961 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве из-за ракетной атаки врага есть повреждения в трех районах, в том числе промышленного предприятия, сообщили в КГВА в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"Работает ПВО! Обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе", - сообщили в КГВА.

Детали

Как указано, ситуация в отношении пострадавших уточняется.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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