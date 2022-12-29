У Києві працює ППО - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Київ працюють сили ППО. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
Цитата
«Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!», - йдеться в повідомленні.
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
Раніше повідомлялося, що місцеві пабліки та ЗМІ повідомляють про звуки вибухів у Києві.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.