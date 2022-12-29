В Киеве работает ПВО - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киев работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
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«Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!», – говорится в сообщении.
Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.
Ранее сообщалось, что местные паблики и СМИ сообщают о звуках взрывов в Киеве.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.