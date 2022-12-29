На Київщині працює ППО - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Київській області працюють сили ППО. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Телеграм, пише УНН.
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"В області працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях. Дбайте про свою безпеку. У жодному разі нічого не фотографуйте та не викладайте в соцмережі – не допомагайте ворогу", - написав Кулеба.
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.