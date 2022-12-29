На Київщині працює ППО - голова ОВА

Цитата

"В області працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях. Дбайте про свою безпеку. У жодному разі нічого не фотографуйте та не викладайте в соцмережі – не допомагайте ворогу", - написав Кулеба.

Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.

У Києві працює ППО.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.