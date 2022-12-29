В Киевской области работает ПВО - глава ОВА

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"В области работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях. Заботьтесь о своей безопасности. Ни в коем случае ничего не фотографируйте и не выкладывайте в соцсети – не помогайте врагу", - написал Кулеба.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.