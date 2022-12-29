Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до трьох, серед них - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Києві через ворожу ракетну атакукількість постраждалих зросла до трьох осіб , серед них 14-річна дівчинка. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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«На даний момент троє постраждалих у Києві. В тому числі — 14-річна дівчинка. Всіх госпіталізували», - написав Кличко у Телеграм.
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Раніше повідомлялося про двох постраждалих, їх врятували з пошкодженого приватного будинку.
У Києві через ракетну атаку ворога є пошкодження у трьох районах, у тому числі промислового підприємства.
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