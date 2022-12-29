Масована ракетна атака на Україну: у столиці відомо про двох постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Києві через ворожу ракетну атаку відомо про двох постраждалих, їх врятували з пошкодженого приватного будинку. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та у КМВА, пише УНН.
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"За попередньою інформацією відомо про двох постраждалих в Дарницькому районі. Їм надана перша медична допомога. Дані уточнюються", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Наразі двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували", - зазначив мер столиці Віталій Кличко.
З його слів, рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.
Також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль.
Доповнення
29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.