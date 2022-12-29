рашисти випустили по Україні понад 120 ракет - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Ворог випустив по Україні понад 120 ракет, щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter, пише УНН.
Цитата
"29.12.22. Над усією Україною більше 120 ракет, випущених «злобным русским миром», щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних… Чекаємо на чергові пропозиції від «миротворців» про «мирне врегулювання», «гарантії безпеки для Росії» і про небажаність провокацій…" - написав він.
29.12.22. Над усією більше 120 ракет, випущених «злобным русским миром», щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних…
Чекаємо на чергові пропозиції від «миротворців» про «мирне врегулювання», «гарантії безпеки для Росії» і про небажаність провокацій…
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.