У Києві уламки ракет впали на колії міської електрички, можливі затримки електропоїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Офіційний Telegram-канал Київської кільцевої електрички повідомив про можливі затримки на декілька хвилин електропоїздів з Дарниці до Центрального вокзалу, передає УНН.
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Через падіння уламків ракет на колії на правому березі Києва електропоїзди в напрямку з Дарниці до Центрального вокзалу тимчасово прямуватимуть в об'їзд і прибуватимуть до 21 колії станції Київ-Пасажирський. Можливі затримки на декілька хвилин.
Пасажирам, що очікують по ст. Протасів Яр в напрямку Святошина, треба перейти на третю острівну платформу.
Пасажирам, що очікують на Північній платформі Центрального вокзалу в напрямку Святошина, потрібно до 21-ї колії приміського вокзалу.
Нагадаємо
У Києві через ракетну атаку ворога є пошкодження у трьох районах, у тому числі промислового підприємства.