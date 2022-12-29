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В Киеве обломки ракет упали на пути городской электрички, возможны задержки электропоездов

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Официальный Telegram-канал Киевской кольцевой электрички сообщил о возможных задержках на несколько минут электропоездов от Дарницы на Центральный вокзал, передает УНН.

Детали

Из-за падения обломков ракет на пути на правом берегу Киева электропоезда в направлении от Дарницы к Центральному вокзалу будут временно направляться в объезд и прибывать на 21 путь станции Киев-Пассажирский. Возможны задержки на несколько минут.

Пассажирам, ожидающим по ст. Протасов Яр в направлении Святошино, нужно перейти на третью островную платформу.
Пассажирам, ожидающим на Северной платформе Центрального вокзала в направлении Святошино, нужно на 21-й путь пригородного вокзала.

Напомним

В Киеве из-за ракетной атаки врага есть повреждения в трех районах, в том числе промышленного предприятия.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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