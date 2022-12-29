"Передноворічний терор росії": в ОП показали наслідки ракетної атаки рф на Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у своєму Телеграм-каналі опублікував перші фотографії наслідків ракетної атаки рф на Київ, пише УНН.
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“Київ, приватний сектор у Дарницькому районі. Внаслідок ранкової атаки ворога постраждало 3 людей, серед них 14-річна дівчинка. Всім надається допомога. На місці працюють рятувальники. От так виглядає передноворічний терор росії”, — написав він.
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29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.