Ранкова атака рф по Україні: на Київщині пошкоджено 11 житлових будинків та медичний заклад
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Внаслідок ранкової атаки росії по території України у Київській області пошкоджень зазнали 11 житлових будинків та один медичний заклад. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.
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“Є незначні руйнування будівель в Крюківщині (Вишнева територіальна громада). Можемо сказати, що там 10 будинків залишилися без вікон. Є руйнування дахів, але не має постраждалих. Також у Вишгородському районі в нас є один будинок, який постраждав. В місті Глеваха також є незначні руйнування медичного закладу, постраждалих немає. Всі відновлювальні роботи розпочнуться прямо сьогодні для того, щоб максимально швидко люди змогли повернутися до своїх домівок”, – повідомив Кулеба.
Деталі
Він також додав, що станом на зараз близько 180 тисяч абонентів на Київщині знаходяться без електроенергії. Наразі ДТЕК та Укренерго не можуть вийти на планові відключення.
“Це є наслідком попередніх ракетних обстрілів, йдуть ремонтні і відновлювальні роботи. Але порівняно з тим, що було тиждень тому – ситуація вже набагато краща. Йде заживлення абонентів. І ми вже підходимо до графіків “4 на 4””, – сказав голова Київської ОВА.
Доповнення
40% споживачів у Києві знеструмлені через ракетну атаку, тепло і вода подаються у штатному режимі.
Над столицею сили ППО знищили 16 російських ракет з 16.
У Києві через ракетну атаку ворога є пошкодження у трьох районах, у тому числі промислового підприємства.
Також є 3 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка.