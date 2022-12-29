Ранкова атака рф по Україні: на Київщині пошкоджено 11 житлових будинків та медичний заклад

Цитата

“Є незначні руйнування будівель в Крюківщині (Вишнева територіальна громада). Можемо сказати, що там 10 будинків залишилися без вікон. Є руйнування дахів, але не має постраждалих. Також у Вишгородському районі в нас є один будинок, який постраждав. В місті Глеваха також є незначні руйнування медичного закладу, постраждалих немає. Всі відновлювальні роботи розпочнуться прямо сьогодні для того, щоб максимально швидко люди змогли повернутися до своїх домівок”, – повідомив Кулеба.

Деталі

Він також додав, що станом на зараз близько 180 тисяч абонентів на Київщині знаходяться без електроенергії. Наразі ДТЕК та Укренерго не можуть вийти на планові відключення.

“Це є наслідком попередніх ракетних обстрілів, йдуть ремонтні і відновлювальні роботи. Але порівняно з тим, що було тиждень тому – ситуація вже набагато краща. Йде заживлення абонентів. І ми вже підходимо до графіків “4 на 4””, – сказав голова Київської ОВА.

Доповнення

40% споживачів у Києві знеструмлені через ракетну атаку, тепло і вода подаються у штатному режимі.

Над столицею сили ППО знищили 16 російських ракет з 16.

У Києві через ракетну атаку ворога є пошкодження у трьох районах, у тому числі промислового підприємства.

Також є 3 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка.