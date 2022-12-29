40% Києва без світла після ракетної атаки - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. 40% споживачів у Києві знеструмлені через ракетну атаку, тепло і вода подаються у штатному режимі, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Телеграм, пише УНН.
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"40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла. У зв‘язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги", - повідомив Кличко.
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Зі слів мера, зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання.
"Тепло і воду місто подає в штатному режимі. Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень", - додав Кличко.
Доповнення
29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.