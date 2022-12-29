40% Киева без света после ракетной атаки - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. 40% потребителей в Киеве обесточены из-за ракетной атаки, тепло и вода подаются в штатном режиме, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм, пишет УНН.
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"40% потребителей столицы после ракетной атаки - без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги", - сообщил Кличко.
Детали
По словам мэра, сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
"Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных", - добавил Кличко.
Дополнение
29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.
В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.