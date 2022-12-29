Утренняя атака рф по Украине: в Киевской области повреждены 11 жилых домов и медицинское учреждение

Цитата

“Имеются незначительные разрушения зданий в Крюковском районе (Вишневая территориальная община). Можно сказать, что там 10 домов остались без окон. Есть разрушение крыш, но нет пострадавших. Также в Вышгородском районе у нас есть один пострадавший дом. В городе Глеваха также есть незначительные разрушения медицинского учреждения, пострадавших нет. Все восстановительные работы начнутся прямо сегодня для того, чтобы максимально быстро люди смогли вернуться в свои дома”, – сообщил Кулеба.

Детали

Он также добавил, что на сегодня около 180 тысяч абонентов Киевской области находятся без электроэнергии. В настоящее время ДТЭК и Укрэнерго не могут выйти на плановые отключения.

“Это следствие предварительных ракетных обстрелов, идут ремонтные и восстановительные работы. Но по сравнению с тем, что было неделю назад – ситуация уже гораздо лучше. Идет питание абонентов. И мы уже подходим к графикам “4 на 4””, – сказал председатель Киевской ОВА.

Дополнение

40% потребителей в Киеве обесточены из-за ракетной атаки, тепло и вода подаются в штатном режиме.

Над столицей силы ПВО уничтожили 16 российских ракет из 16.

В Киеве из-за ракетной атаки врага есть повреждения в трех районах, в том числе промышленного предприятия.

Также есть 3 пострадавших, в том числе 14-летняя девочка.