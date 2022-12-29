В КМВА показали последствия падения сбитой ракеты в Дарницком районе Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Киевская городская военная администрация опубликовала видео последствий падения сбитой ракеты в Дарницком районе Киева, передает УНН.
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"Видео последствий падения сбитой ракеты в Дарницком районе, где загорелся частный дом и автомобиль. К счастью без пострадавших", - говорится в сообщении.
Добавим
Сегодня, 29 декабря, россия совершила очередную ракетную атаку по территории Украины. Над столицей силы ПВО уничтожили 16 российских ракет из 16.
В результате утренней атаки россии в Киевской области повреждения получили 11 жилых домов и одно медицинское учреждение.
Напомним
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал первые фотографии последствий ракетной атаки РФ на Киев