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В КМВА показали последствия падения сбитой ракеты в Дарницком районе Киева

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Киевская городская военная администрация опубликовала видео последствий падения сбитой ракеты в Дарницком районе Киева, передает УНН.

Цитата

"Видео последствий падения сбитой ракеты в Дарницком районе, где загорелся частный дом и автомобиль. К счастью без пострадавших", - говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня, 29 декабря, россия совершила очередную ракетную атаку по территории Украины. Над столицей силы ПВО уничтожили 16 российских ракет из 16.

В результате утренней атаки россии в Киевской области повреждения получили 11 жилых домов и одно медицинское учреждение.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал первые фотографии последствий ракетной атаки РФ на Киев

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