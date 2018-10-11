У Києві за хабарництво і незаконну зброю притягнули до відповідальності двох суддів

“10 жовтня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо чинного та колишнього суддів Голосіївського районного суду м. Києва за фактом отримання неправомірної вигоди та незаконного поводження із зброєю”, — йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що суддя Голосіївського районного суду м. Києва за посередництва колишнього судді цього суду отримали неправомірну вигоду у розмірі 8 тисяч доларів США за прийняття рішення у цивільній справі. Крім того, суддя був помічений у носінні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

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Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (прохання надати та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище) та ч. 1 ст. 263 (носіння вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу) КК України.

Дії посередника кваліфіковано за ч. ч. 4, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (підбурювання та пособництво у проханні надати та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі).

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За вказаним обвинуваченням обом особам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, НАБУ скерувало до суду справу судді-хабарника з Дніпра, який вимагав 30 тисяч доларів.