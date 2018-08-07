На Прикарпатті суддю затримали на хабарі 5 тисяч євро

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Співробітники СБУ спільно з детективами НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрили в Івано-Франківську на хабарі суддю одного з судів області. Про це повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.

“Правоохоронці встановили, що суддя вимагав від керівника комерційної структури п’ять тисяч євро. За вказану суму посадовець обіцяв безперешкодний розгляд господарської справи щодо банкрутства підприємства”, — йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали суддю в одному із розважальних закладів обласного центру під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі заходи.

Нагадаємо, керівника одного з судів Вінниччини затримали на хабарі.

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