На Прикарпатті суддю затримали на хабарі 5 тисяч євро
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Співробітники СБУ спільно з детективами НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрили в Івано-Франківську на хабарі суддю одного з судів області. Про це повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що суддя вимагав від керівника комерційної структури п’ять тисяч євро. За вказану суму посадовець обіцяв безперешкодний розгляд господарської справи щодо банкрутства підприємства”, — йдеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби затримали суддю в одному із розважальних закладів обласного центру під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі заходи.
Нагадаємо, керівника одного з судів Вінниччини затримали на хабарі.