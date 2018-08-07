На Прикарпатье судью поймали на взятке 5 тысяч евро
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили в Ивано-Франковске на взятке судью одного из судов области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.
“Правоохранители установили, что судья требовал от руководителя коммерческой структуры пять тысяч евро. За указанную сумму чиновник обещал беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела о банкротстве предприятия”, - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задержали судью в одном из развлекательных заведений областного центра во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные мероприятия.
Напомним, руководителя одного из судов Винницкой области задержали на взятке.