На Прикарпатье судью поймали на взятке 5 тысяч евро

“Правоохранители установили, что судья требовал от руководителя коммерческой структуры пять тысяч евро. За указанную сумму чиновник обещал беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела о банкротстве предприятия”, - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали судью в одном из развлекательных заведений областного центра во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные мероприятия.

Напомним, руководителя одного из судов Винницкой области задержали на взятке.