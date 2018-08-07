Керівника одного з судів Вінниччини затримали на хабарі

"НАБУ, САП та СБУ викрили служителя Феміди 2 серпня 2018 року в момент отримання 20 тис. грн неправомірної вигоди через посередника — адвоката. За даними слідства, хабар призначався за прийняття суддівського рішення про закриття справи щодо адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, стосовно жителя області", - йдеться у повідомленні.



За інформацією Бюро, 6 серпня 2018 року служителю Феміди, який одночасно виконував обов’язки голови суду, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч.3. ст.368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").



Як зазначили у прес-службі відомства, наразі готується подання до Вищої ради правосуддя щодо відсторонення судді від здійснення правосуддя.



Також, додали у НАБУ, повідомлено про підозру адвокату-посереднику.



Як повідомляв УНН, САП та НАБУ за час своєї роботи повідомили про підозру 34 суддям.