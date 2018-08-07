Руководителя одного из судов Винницкой области задержали на взятке

"НАБУ, САП и СБУ разоблачили служителя Фемиды 2 августа 2018 года в момент получения 20 тыс. грн неправомерной выгоды через посредника - адвоката. По данным следствия, взятка предназначалась за принятие судейского решения о закрытии дела об административном правонарушении, предусмотренного ст. 130 КУоАП, в отношении жителя области", - говорится в сообщении.



По информации Бюро, 6 августа 2018 служителю Фемиды, который одновременно исполнял обязанности председателя суда, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч.3. 368 Уголовного кодекса Украины ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").



Как отметили в пресс-службе ведомства, в настоящее время готовится представление в Высший совет правосудия в отношении отстранения судьи от правосудия.



Также, добавили в НАБУ, сообщено о подозрении адвокату-посреднику.



Как сообщал УНН, САП и НАБУ за время своей работы сообщили о подозрении 34 судьям.