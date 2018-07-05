САП та НАБУ за час своєї роботи повідомили про підозру 34 суддям – Холодницький
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України за час своєї роботи повідомили про підозру 34 суддям. Про це сказав в ефірі телеканалу "Прямий" заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає УНН.
"Ми зробили статистику по суддях. Так з 34-х підозр, які я підписав особисто 34-м суддям за цей період роботи, 20 суддів – це були за матеріалами Служби безпеки України, 12 матеріалів – це був департамент захисту економіки… Тобто без них були б ще менші результати. І ми розуміємо, що ці органи відіграли роль, необхідну для встановлення новостворених органів. І це теж треба розуміти і треба визнавати, а не критикувати постійно, що хтось хороший, а хтось поганий", - зазначив керівник САП.
Як повідомляв УНН, у травні 2018 року СБУ спільно з НАБУ та САП викрили на хабарі суддю одного з районних суддів Дніпра.