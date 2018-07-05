САП и НАБУ за время своей работы сообщили о подозрении 34 судьям - Холодницкий

"Мы сделали статистику по судьям. Так из 34 подозрений, которые я подписал лично 34-м судьям за этот период работы, 20 судей - это были по материалам Службы безопасности Украины, 12 материалов - это был департамент защиты экономики ... То есть без них были бы еще меньшие результаты. И мы понимаем, что эти органы сыграли роль, необходимую для установления новосозданых органов. И это тоже надо понимать и надо признавать, а не критиковать постоянно, что кто-то хороший, а кто плохой", - отметил руководитель САП.



Как сообщал УНН, в мае 2018 года СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили на взятке судью одного из районных судей Днепра.