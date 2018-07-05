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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 85983 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112552 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133459 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140309 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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САП и НАБУ за время своей работы сообщили о подозрении 34 судьям - Холодницкий

САП и НАБУ за время своей работы сообщили о подозрении 34 судьям - Холодницкий

Киев  •  УНН

 • 10463 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины за время своей работы сообщили о подозрении 34 судьям. Об этом сказал в эфире телеканала "Прямой" заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.

"Мы сделали статистику по судьям. Так из 34 подозрений, которые я подписал лично 34-м судьям за этот период работы, 20 судей - это были по материалам Службы безопасности Украины, 12 материалов - это был департамент защиты экономики ... То есть без них были бы еще меньшие результаты. И мы понимаем, что эти органы сыграли роль, необходимую для установления новосозданых органов. И это тоже надо понимать и надо признавать, а не критиковать постоянно, что кто-то хороший, а кто плохой", - отметил руководитель САП.

Как сообщал УНН, в мае 2018 года СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили на взятке судью одного из районных судей Днепра.

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