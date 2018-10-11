Служителів Феміди судитимуть за рішення по Автомайдану у 2014 році

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури завершив досудове розслідування стосовно екс-голови та екс-заступника керівника апарату Обухівського райсуду, а також діючого судді даної установи у справі про зловживання службовим становищем під час розгляду справ активістів Автомайдану взимку 2014 року та направив обвинувальний акт для розгляду по суті. Про це відомство повідомило на сторінці у Facebook, передає УНН.