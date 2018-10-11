Служителів Феміди судитимуть за рішення по Автомайдану у 2014 році

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури завершив досудове розслідування стосовно екс-голови та екс-заступника керівника апарату Обухівського райсуду, а також діючого судді даної установи у справі про зловживання службовим становищем під час розгляду справ активістів Автомайдану взимку 2014 року та направив обвинувальний акт для розгляду по суті. Про це відомство повідомило на сторінці у Facebook, передає УНН

“Закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього голови Обухівського районного суду Київської області, а також діючого судді та колишнього заступника керівника апарату вказаного суду у постановленні завідомо неправосудних рішень відносно учасників акції протесту Автомайдану у 2014 році та втручання в роботу автоматизованої системи документообігу Обухівського районного суду Київської області при розподілі вказаних справ”, — йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 375 (Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку) та ч. 2 ст. 376-1 (Втручання в діяльність судових органів) КК України.

“Обвинувальний акт згідно вимог КПК України направлено до Обухівського районного суду Київської області”, — зазначили у Департаменті спецрозслідувань ГПУ.

Крім того, прокурор клопоче у рамках повноважень щодо зміни підсудності згаданого кримінального провадження та передачі обвинувального акту до суду, розташованого в іншому регіоні.

Нагадаємо, ГПУ підозрює двох фігурантів справи щодо побиття активістів Автомайдану 22-23 січня 2014 року - високопосадовців Нацполіції - у розголосі держтаємниці.

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