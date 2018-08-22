ГПУ підозрює двох фігурантів справи 2014 року у розголосі держтаємниці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України оголосила про підозру двом правоохоронцям за розголошення державної таємниці. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“21 серпня 2018 року оголошено повідомлення про підозру колишньому заступнику начальника управління Департаменту протидії наркозлочинності НПУ за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 328 КК України (організація розголошення відомостей, що становлять державну таємницю вчинене за попередньою змовою групою осіб, за відсутності ознак державної зради або шпигунства), а також його співучаснику — оперуповноваженому цього підрозділу (на даний час займає посаду виконувача обов’язків начальника відділу ГУ НПУ в Одеській області) за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю вчинене за попередньою змовою групою осіб)”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що підозрюваний у низці злочинів у січні 2014 року під час протестних акцій у Києві колишній заступник начальника управління боротьби із незаконним обігом наркотиків столичної міліції розголосив дані, які становлять державну таємницю вже у 2016 році, коли він перебував на посаді заступника начальника управління з обслуговування південних областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.
На цей час вирішується питання про обрання запобіжних заходів до підозрюваних, у тому числі щодо діючого правоохоронця, оголошеного в розшук у зв’язку з систематичним ухиленням від слідства.
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Досудове розслідування триває.
У ГПУ нагадали, що 5 грудня 2017 року до суду було передано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього заступника начальника ГУ МВС України в м. Києві — начальника кримінальної міліції (організатор вчинення злочинів), заступника начальника УБНОН ГУ МВС України в м. Києві (вищевказаний керівник, що на даний час притягнутий до відповідальності за розголошення державної таємниці), а також заступника начальника відділу і двох оперуповноважених цього ж управління, які обвинувачуються у перевищенні влади та вчиненні за спеціально спланованою операцією, із залученням цивільних осіб “тітушок” у ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в м. Києві біля міської лікарні № 17 провокації та наступного спільного з працівниками столичного спецпідрозділу “Беркут” незаконного затримання 6 активістів громадського руху “Автомайдан”, застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисне пошкодження їх автомобілів.
У подальшому відповідно до злочинного плану активістів доставили до одного з райуправлінь міліції м. Києва, де указані правоохоронці надали завідомо неправдиві показання, поєднані з обвинуваченням невинних громадян у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та у подальшому арештовано.
Як зазначається, судовий розгляд вказаного обвинувального акта до цього часу не розпочато у зв’язку з постійним поданням та тривалими розглядами заяв суддів Дніпровського районного суду м. Києва про відводи та самовідводи.