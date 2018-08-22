ГПУ подозревает двух фигурантов дела 2014 года в разглашении гостайны

“21 августа 2018 года объявлено сообщение о подозрении бывшему заместителю начальника управления Департамента противодействия наркопреступности НПУ по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 328 УК Украины (организация разглашения сведений, составляющих государственную тайну, совершенного по предварительному сговору группой лиц, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа), а также его соучастнику — оперуполномоченному этого подразделения (в настоящее время занимает должность исполняющего обязанности начальника отдела ГУ НПУ в Одесской области) по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, совершенное по предварительному сговору группой лиц)”, - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый в ряде преступлений в январе 2014 года во время протестных акций в Киеве бывший заместитель начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков столичной милиции разгласил данные, составляющие государственную тайну уже в 2016 году, когда он занимал должность заместителя начальника управления по обслуживанию южных областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения к подозреваемым, в том числе по действующему милиционера, объявленного в розыск в связи с систематическим уклонением от следствия.

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Досудебное расследование продолжается.

В ГПУ напомнили, что 5 декабря 2017 года в суд было передано обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в г. Киеве — начальника криминальной милиции (организатор совершения преступлений), заместителя начальника УБНОН ГУ МВД Украины в г. Киеве ( вышеуказанный руководитель, в настоящее время привлечен к ответственности за разглашение государственной тайны), а также заместителя начальника отдела и двух оперуполномоченных этого же управления, которые обвиняются в превышении власти и совершении по специально спланированной операции, с привлечением гражданских лиц “титушок” в ночь с 22 на 23 января 2014 на улице Щорса в г. Киеве возле городской больницы № 17, провокации и последующего совместного с сотрудниками столичного спецподразделения “Беркут” незаконного задержания 6 активистов общественного движения "Автомайдан", применения к ним насилия, причинения им телесных повреждений различной степени тяжести и умышленного повреждения их автомобилей.

В дальнейшем в соответствии с преступным планом активистов доставили в одно из райуправлений милиции г.Киева, где указанные правоохранители предоставили заведомо ложные показания, соединенные с обвинением невинных граждан в тяжких преступлениях, на основании которых те были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и в последующем арестованы.

Как отмечается, судебное разбирательство указанного обвинительного акта до сих пор не начато в связи с постоянным представлением и длительными разбирательствами заявлений судей Днепровского районного суда г.Киева об отводах и самоотводах.