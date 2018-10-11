Служителей Фемиды будут судить за решения по Автомайдану в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Департамент специальных расследований Генпрокуратуры завершил досудебное расследование в отношении экс-главы и экс-заместителя руководителя аппарата Обуховского райсуда, а также действующего судьи данного учреждения в деле о злоупотреблении служебным положением при рассмотрении дел активистов Автомайдана зимой 2014 года и направил обвинительный акт для рассмотрения по существу. Об этом ведомство сообщило на странице в Facebook, передает УНН.
“Закончено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению бывшего председателя Обуховского районного суда Киевской области, а также действующего судьи и бывшего заместителя руководителя аппарата указанного суда в постановлении заведомо неправосудных решений в отношении участников акции протеста Автомайдана в 2014 году и вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота Обуховского районного суда Киевской области при распределении указанных дел”, - говорится в сообщении.
Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 375 (Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора) и ч. 2 ст. 376-1 (Вмешательство в деятельность судебных органов) УК Украины.
“Обвинительный акт в соответствии с требованиями УПК Украины направлены в Обуховский районный суд Киевской области”, — отметили в Департаменте спецрасследований ГПУ.
Кроме того, прокурор ходатайствует в рамках полномочий по изменению подсудности упомянутого уголовного производства и передаче обвинительного акта в суд, расположенного в другом регионе.
Напомним, ГПУ подозревает двух фигурантов дела об избиении активистов Автомайдана 22-23 января 2014 года — чиновников Нацполиции — в огласке гостайны.