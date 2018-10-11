В Киеве за взяточничество и незаконное оружие привлекли к ответственности двух судей

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КИЕВ. 11 октября. УНН. САП передала в суд обвинительный акт в отношении двух работников столичной сферы правосудия, в отношении которых установлен факт коррупции и нарушения действующих норм законодательства по обращению с оружием. Об этом сообщила пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры на странице в Facebook, передает УНН.

“10 октября 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении действующего и бывшего судей Голосеевского районного суда г. Киева по факту получения неправомерной выгоды и незаконного обращения с оружием”, — говорится в сообщении.

Следователи установили, что судья Голосеевского районного суда г. Киева при посредничестве бывшего судьи этого суда получили неправомерную выгоду в размере 8 тысяч долларов США за принятие решения по гражданскому делу. Кроме того, судья был замечен в ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

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Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (просьба предоставления и получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя, совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) и ч. 1 ст. 263 (ношение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Действия посредника квалифицированы по ч. Ч. 4, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины (подстрекательство и пособничество в просьбе предоставить и в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере).

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По данному обвинению обоим лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, НАБУ направило в суд дело судьи-взяточника из Днепра, который требовал 30 тысяч долларов.

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