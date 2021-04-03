У Києві за добу рекордна кількість хворих на коронавірус, 50 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли понад 2 тис. осіб, а одужали від хвороби − 696, загинули — 50. З початку пандемії у столиці виявили понад 166 тисяч випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.
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“Ще 2053 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 166 658). Ще 50 летальних випадків від вірусу (загалом 3545). Ще 696 подолали коронавірус (загалом 107 484)”, — написав Кличко.
Деталі
За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли на COVID-19:
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- 1069 жінок віком від 18 до 99 років
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- 841 чоловік віком від 18 до 88 років
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- 75 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 68 хлопчиків від 2 місяців до 17 років
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За його словами, було 240 госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Ще 394 госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
“Найбільше випадків захворювання (за добу - ред.) виявили в районах: Дарницькому (812), Деснянському (384) та Голосіївському (195)”, — зазначив Кличко.
Доповнення
Загалом в Україні зафіксовано вже 1,731 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 2 квітня, — 20,3 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем, черговий антирекорд. Високий показник госпіталізацій за добу — 5,1 тисячі. Кількість летальних випадків — 396.
На тлі поширення хвороби Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.
Кличко повідомляв, що у Києві планують видати близько 400 тисяч спецперепусток на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень у спеціальному режимі.