В Киеве за сутки рекордное количество больных коронавирусом, 50 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели более 2 тыс. человек, а выздоровели от болезни - 696, погибли - 50. С начала пандемии в столице обнаружили более 166 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
Цитата:
"Еще 2053 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 166 658). Еще 50 летальных случаев от вируса (всего 3545). Еще 696 преодолели коронавирус (всего 107 484) ", - написал Кличко.
Детали
По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19:
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- 1069 женщин в возрасте от 18 до 99 лет
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- 841 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет
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- 75 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 68 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет
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По его словам, было 240 госпитализированных пациентов с COVID-19. Еще 394 госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
"Больше всего случаев заболевания (за сутки - ред.) обнаружили в районах: Дарницком (812), Деснянском (384) и Голосеевском (195)", - отметил Кличко.
Дополнение
Всего в Украине зафиксировано уже 1,731 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 2 апреля, - 20,3 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем, очередной антирекорд. Высокий показатель госпитализаций за сутки - 5,1 тысячи. Количество летальных случаев - 396.
На фоне распространения болезни Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро, будут работать по спецпропускам.
Кличко сообщал, что в Киеве планируют выдать около 400 тыс. спецпропусков на общественный транспорт, который будет работать во время ограничений в специальном режиме.