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Кличко показав спецперепустки на транспорт: видадуть близько 400 тисяч

Кличко показав спецперепустки на транспорт: видадуть близько 400 тисяч

Київ • УНН

 • 23947 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Києві планують видати близько 400 тисяч спецперепусток на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень у спеціальному режимі. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

Цитата:

"Скористатися громадським транспортом із 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Наголошую, спецперепустка – це не проїзний квиток. За проїзд сплачувати потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи. Нагадаю, такі перепустки отримають у першу чергу працівники критичної інфраструктури міста. Це – медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові. Усього таких перепусток буде, як і під час карантину минулого року, близько 400 тисяч", – сказав Кличко.

Деталі

Окрім того, він повідомив, що влада не буде зменшувати кількість рухомого складу наземного громадського транспорту та його маршрутів.

Кличко зазначив, що на маршрутах столиці курсують 1130 одиниць наземного громадського транспорту. Вони працюють із наповненням – 50% від технічної характеристики транспортного засобу.

"Метрополітен у період обмежень теж працюватиме за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той же час, як і завжди. Кількість поїздів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд у метро теж буде тільки за спецперепустками", – наголосив Кличко.

Доповнення

Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.

У столиці коронавірус за минулу добу виявили у 1164 людей. Померли 46 хворих.

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