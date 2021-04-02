У Києві за добу ще понад 1,1 тисячі хворих на коронавірус, 46 людей померли

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“Кількість хворих на COVID-19, госпіталізованих та летальних випадків від вірусу не зменшується. 1164 інфікованих виявили в місті минулої доби, померли 46 людей: 25 жінок та 21 чоловік. Всього за період пандемії в столиці 3495 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні — 164 605”, — розповів Кличко.

Зі слів мера, за минулу добу зокрема захворіли: 719 жінок віком від 21 до 91 року; 384 чоловіки віком від 18 до 88 років; 34 дівчинки від 1 місяця до 17 років та 27 хлопчиків від 1 місяців до 17 років

За його словами, було 189 госпіталізованих пацієнтів. Ще 546 госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. За минулу добу 571 подолали коронавірус (загалом 106 788).

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (180), Дарницькому (160) та Дніпровському (150)”, — розповів Кличко.

Доповнення

За словами міністр охорони здоров’я України Максима Степанова, в Києві найвищий показник заповненості ліжок з киснем — майже 84%. Напружена ситуація також у Львівській, Житомирській та Миколаївській областях.

В Україні зафіксовано вже 1,711 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 1 квітня, — 19,8 тисяч, зростання у порівнянні з попереднім днем і антирекорд з початку пандемії. Знову антирекорд за кількістю летальних випадків — 433.