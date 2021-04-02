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В Киеве за сутки еще более 1,1 тысячи больных коронавирусом, 46 человек умерли

В Киеве за сутки еще более 1,1 тысячи больных коронавирусом, 46 человек умерли

Киев  •  УНН

 • 10971 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В столице коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1164 человек. Умерли 46 больных. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Количество больных COVID-19 госпитализированных и летальных случаев от вируса не уменьшается. 1164 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки умерли 46 людей: 25 женщин и 21 мужчина. Всего за период пандемии в столице 3495 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня — 164 605”, — рассказал Кличко.

По словам мэра, за минувшие сутки в частности заболели: 719 женщин в возрасте от 21 до 91 года; 384 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет; 34 девочки от 1 месяца до 17 лет и 27 мальчиков от 1 месяца до 17 лет

По его словам, было 189 госпитализированных пациентов. Еще 546 госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями. За минувшие сутки 571 преодолели коронавирус (всего 106 788).

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Оболонском (180), Дарницком (160) и Днепровском (150)”, — рассказал Кличко.

Дополнение

По словам министр здравоохранения Украины Максима Степанова, в Киеве самый высокий показатель заполняемости коек с кислородом — почти 84%. Напряженная ситуация также во Львовской, Житомирской и Николаевской областях.

В Украине зафиксировано уже 1,711 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 1 апреля, — 19,8 тысяч, рост по сравнению с предыдущим днем и антирекорд с начала пандемии. Опять антирекорд по количеству летальных исходов — 433.

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