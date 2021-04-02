Степанов назвав області, де найвищі показники зайнятих ліжок з киснем

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“Щодо заповненості ліжок з киснем, то в столиці зайнято майже 84% ліжок з киснем — це найвищий показник цілком по країні. Також напружена ситуація у Львівській області більше 71%, в Житомирській області — майже 71%, у Миколаївській області також 71,5% зайнятих ліжок з киснем. Це найвищі показники по країні щодо зайнятих ліжок”, — розповів Степанов.

Деталі

Степанов зауважив, що водночас на західній Україні в областях, які першими потрапили до “червоного” рівня епіднебезпеки: Івано-Франківська область, Закарпатська та Чернівецька області - ситуація стабілізувалася.

“Зменшується кількість госпіталізованих людей, як наслідок звільняються ліжка. На сьогодні показники заповненості ліжок з киснем менше 50%, або близько 50%”, — сказав міністр.

Доповнення

У Києві на Контрактовій площі пізно увечері 1 квітня люди зібралися на масове гуляння. І це попри складну ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні та зокрема в столиці.

Степанов повідомив, що в Україні зафіксовано вже 1,711 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 1 квітня, — 19,8 тисяч, зростання у порівнянні з попереднім днем і антирекорд з початку пандемії. Знову антирекорд за кількістю летальних випадків — 433.



Також Степанов повідомляв, що вводити комендантську годину в Україні через карантинні обмеження не планують.