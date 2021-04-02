Степанов назвал области, где самые высокие показатели занятых коек с кислородом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киеве самый высокий показатель заполняемости коек с кислородом — почти 84%. Напряженная ситуация также во Львовской, Житомирской и Николаевской областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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“О заполненности коек с кислородом, то в столице занято почти 84% коек с кислородом — это самый высокий показатель в целом по стране. Также напряженная ситуация во Львовской области более 71%, в Житомирской области — почти 71%, в Николаевской области также 71,5% занятых коек с кислородом. Это самые высокие показатели по стране по занятых коек”, — рассказал Степанов.
Детали
Степанов отметил, что одновременно на западной Украине в областях, которые первыми попали в “красного” уровня эпидопасности: Ивано-Франковская область, Закарпатская и Черновицкая области — ситуация стабилизировалась.
“Уменьшается количество госпитализированных людей, как следствие освобождаются кровати. На сегодня показатели заполненности коек с кислородом менее 50%, или около 50%”, — сказал министр.
Дополнение
В Киеве на Контрактовой площади поздно вечером 1 апреля люди собрались на массовое гуляние. И это несмотря на сложную ситуацию с распространением COVID-19 в Украине и в частности в столице.
Степанов сообщил, что в Украине зафиксировано уже 1,711 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 1 апреля, — 19,8 тысяч, рост по сравнению с предыдущим днем и антирекорд с начала пандемии. Опять антирекорд по количеству летальных исходов — 433.
Также Степанов сообщал, что вводить комендантский час в Украине через карантин не планируют.