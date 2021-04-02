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Кличко показал спецпропуска на транспорт: выдадут около 400 тысяч

Кличко показал спецпропуска на транспорт: выдадут около 400 тысяч

Киев  •  УНН

 • 23935 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киеве планируют выдать около 400 тысяч спецпропусков на общественный транспорт, который будет работать во время ограничений в специальном режиме. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Цитата:

"Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуска - это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Напомню, такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это - медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные. Всего таких пропусков будет, как и во время карантина прошлом году, около 400 тысяч", - сказал Кличко.

Детали

Кроме того, он сообщил, что власти не будут уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов.

Кличко отметил, что на маршрутах столицы курсируют 1130 единиц наземного общественного транспорта. Они работают с наполнением - 50% от технической характеристики транспортного средства.

"Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам", - подчеркнул Кличко.

Дополнение

Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропускам.

В столице коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1164 человек. Умерли 46 больных.

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