Кличко показал спецпропуска на транспорт: выдадут около 400 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киеве планируют выдать около 400 тысяч спецпропусков на общественный транспорт, который будет работать во время ограничений в специальном режиме. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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"Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуска - это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Напомню, такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это - медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные. Всего таких пропусков будет, как и во время карантина прошлом году, около 400 тысяч", - сказал Кличко.
Детали
Кроме того, он сообщил, что власти не будут уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов.
Кличко отметил, что на маршрутах столицы курсируют 1130 единиц наземного общественного транспорта. Они работают с наполнением - 50% от технической характеристики транспортного средства.
"Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам", - подчеркнул Кличко.
Дополнение
Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропускам.
В столице коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1164 человек. Умерли 46 больных.