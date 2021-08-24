У Києві за добу понад 130 осіб захворіли на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 132 хворих на коронавірус. Летальних випадків від вірусу немає. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 73 жінки віком від 18 до 86 років, 52 чоловіки віком від 19 до 88 років. А також 3 дівчинки від 13 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 25 хворих на коронавірус. А також 48 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали минулої доби 76 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 28, Шевченківському – 25, та у Святошинському районі – 23 випадки.
Загалом, із початку пандемії, станом на сьогодні в Києві 222 731 підтверджених випадків захворювання. Подолали вірус 214 279 мешканців столиці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні 2,275 млн випадків COVID-19, за добу - 692