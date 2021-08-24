В Україні 2,275 млн випадків COVID-19, за добу - 692
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Україні зафіксовано 2,275 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 серпня, - майже 700, певне зростання проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 410 осіб, що майже на рівні попереднього дня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 23 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 692 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 410 осіб;
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- летальних випадків – 27;
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- одужало – 345 осіб.
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- протестовано: методом ПЛР – 17 236 осіб, методом ІФА – 3 802 особи, експрес-тестами – 14 820 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 275 863 особа;
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- одужало – 2 201 778 особи;
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- летальних випадків – 53 501;
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- проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 54, медпрацівників – 4.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.