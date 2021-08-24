В Україні 2,275 млн випадків COVID-19, за добу - 692

КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Україні зафіксовано 2,275 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 серпня, - майже 700, певне зростання проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 410 осіб, що майже на рівні попереднього дня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.