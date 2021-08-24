В Украине 2,275 млн случаев COVID-19, за сутки - 692

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Украине зафиксировано 2,275 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 августа - почти 700, определенный рост по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 410 человек, что почти на уровне предыдущего дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.