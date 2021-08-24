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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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В Киеве за сутки более 130 человек заболели COVID-19

В Киеве за сутки более 130 человек заболели COVID-19

Киев  •  УНН

 • 19160 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 132 больных коронавирусом. Летальных случаев от вируса нет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 73 женщины в возрасте от 18 до 86 лет, 52 человека в возрасте от 19 до 88 лет. А также 3 девочки от 13 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 25 больных коронавирусом. А также 48 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 76 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 28, Шевченковском - 25, и в Святошинском районе - 23 случая.

В общем, с начала пандемии, на сегодня в Киеве 222 731 подтвержденных случаев заболевания. Преодолели вирус 214 279 жителей столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине 2,275 млн случаев COVID-19, за сутки - 692

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