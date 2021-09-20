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У Києві за добу четверо людей померли від COVID-19

У Києві за добу четверо людей померли від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 183 хворих на коронавірус. Четверо людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 96 жінок віком від 21 до 83 років, 74 чоловіки віком від 19 до 88 років, 4 дівчинки віком від 8 місяців до 17 років та 9 хлопчиків віком від 8 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 32 хворих на коронавірус, а також 82 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 77 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі — 53, Шевченківському — 33, Оболонському районі — 29 випадків.

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5339 людини. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 230 262. Подолали вірус 219 233 мешканці столиці.

Додамо

Протягом 19 вересня в Україні зафіксували 2 265 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 255 осіб, летальних випадків — 44.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 36 029 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 21 118 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 14 911 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,4 млн щеплень.

Українські Національні Новини

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