В Україні вже 2,35 млн випадків COVID-19, за добу - 2 265

КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,35 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 вересня, - 2,2 тисячі, зменшення майже на половину проти показника днем раніше, але традиційне для вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,2 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.