В Україні вже 2,35 млн випадків COVID-19, за добу - 2 265
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,35 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 вересня, - 2,2 тисячі, зменшення майже на половину проти показника днем раніше, але традиційне для вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,2 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 19 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 255 осіб;
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- летальних випадків – 44;
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- одужало – 565 осіб.
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- протестовано: методом ПЛР – 13 058 осіб, методом ІФА – 2 011 осіб, експрес-тестами – 9 723 особи.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 350 646 осіб;
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- одужало – 2 231 417 осіб;
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- летальних випадків – 54 919;
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- проведено ПЛР-тестувань – 12 484 445.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 275, медпрацівників – 22.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), місті Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні, однак рівень COVID-госпіталізацій перевищено у 10 регіонах України.
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".