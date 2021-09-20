В Украине уже 2,35 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 265
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,35 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 сентября, - 2,2 тысячи, уменьшение почти на половину против показателя днем ранее, но традиционное для выходных. Госпитализировано за сутки при этом более 1,2 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 19 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
-
- госпитализированы - 1255 человек;
-
- летальных исходов - 44;
-
- выздоровели - 565 человек.
-
- протестировано: методом ПЦР - 13 058 человек, методом ИФА - 2011 человек, экспресс-тестами - 9723 человека.
-
За все время пандемии в Украине:
-
- заболело - 2 350 646 человек;
-
- выздоровели - 2 231 417 человек;
-
- летальных исходов - 54 919;
-
- проведено ПЦР-тестов - 12 484 445.
-
Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 275, медработников - 22.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), городе Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне, однако уровень COVID-госпитализаций превышен в 10 регионах Украины.
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".