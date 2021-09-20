В Украине уже 2,35 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 265

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,35 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 сентября, - 2,2 тысячи, уменьшение почти на половину против показателя днем ранее, но традиционное для выходных. Госпитализировано за сутки при этом более 1,2 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.