Вакцинація від COVID-19 на вихідних: за добу кількість щеплень "просіла" до 36 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже понад 5,1 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 11,4 мільйона щеплень. З них за останню добу на понад третину менше, ніж напередодні - 36 тисяч, більшість з них - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"36 029 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 19 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 21 118 людей, повністю імунізовані - 14 911 людей", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Протягом доби працювали 296 мобільних бригад, 1 119 пунктів щеплення; 346 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 304 016 людей, з них отримали одну дозу – 6 304 014 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 152 834 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 456 848 щеплень.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв "у літній період провести 10 мільйонів щеплень", а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.
Тим часом, експерти KSE вказують, що темпи щеплення першою дозою “просідають” по цілій країні. Із завезених до України 22 мільйонів доз вакцини, наразі використано лише половину, тобто близько 11 мільйонів. З початку літа у країні відсоток використання утримується на рівні 50%. В Україні вакциновано принаймні однією дозою лише 19% дорослого населення.
І такі темпи вакцинації спостерігаються на тлі наростання хвилі захворюваності на COVID-19 з початком осені - минулого тижня був осінній антирекорд наразі.