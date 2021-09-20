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Вакцинация от COVID-19 на выходных: за сутки количество прививок "просело" до 36 тысяч

Вакцинация от COVID-19 на выходных: за сутки количество прививок "просело" до 36 тысяч

Киев  •  УНН

 • 19247 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 5,1 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 11,4 миллиона прививок. Из них за последние сутки более чем на треть меньше, чем накануне - 36 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"36 029 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 19 сентября 2021 года. Одну дозу получили 21 118 человек, полностью иммунизированы - 14 911 человек", - сообщили в Минздраве.

Детали

В течение суток работали 296 мобильных бригад, 1119 пунктов прививки; 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 304 016 человек, из них получили одну дозу - 6 304 014 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 152 834 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 456 848 прививок.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал "в летний период провести 10 миллионов прививок", а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.

Между тем, эксперты KSE указывают, что темпы прививки первой дозой "проседают" по всей стране. С ввезенных в Украину 22 миллионов доз вакцины, пока использовано только половину, то есть около 11 миллионов. С начала лета в стране процент использования удерживается на уровне 50%. В Украине вакцинировано по крайней мере одной дозой лишь 19% взрослого населения.

И такие темпы вакцинации наблюдаются на фоне нарастания волны заболеваемости COVID-19 с началом осени - на прошлой неделе был осенний антирекорд на данный момент.

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