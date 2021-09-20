Вакцинация от COVID-19 на выходных: за сутки количество прививок "просело" до 36 тысяч

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 5,1 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 11,4 миллиона прививок. Из них за последние сутки более чем на треть меньше, чем накануне - 36 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.